У Конституционного суда есть месяц на принятие решения относительно законности указа президента Владимира Зеленского о розпуске Верховной Рады.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский рассчитывает, что решение относительно конституционности указа о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов будет принято раньше, чем через месяц.

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– Закон о Конституционном суде Украины дает на принятие решения по этому вопросу месяц. То есть можем прогнозировать, что не позднее 29 июня 2019 года должно быть решение суда, но мы ожидаем его быстрее, – сказал он в перерыве заседания КСУ.

К слову, трансляцию заседания Конституционного суда 11 июня можно посмотреть на Фактах ICTV.

Указ о роспуске Рады: Конституционный суд собрался на заседание



Фото: КСУ