Спікер Верховної Ради Андрій Парубій передав до Конституційного суду документи, де зазначена кількість депутатів на момент виходу з коаліції Народного фронту.

Андрій Парубій передав у Конституційний суд документи про кількість депутатів у двох фракціях, які входили до коаліції.

За словами спікера, у одному документі міститься інформація про чисельність двох фракцій, які входили в склад коаліції.

У іншому документі подані заяви, які надходили в апарат Ради про вихід з коаліції, яка на початку свого створення нараховувала 302 народних депутати.

До Конституційного суду були подані усі заяви народних депутатів.

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Андрій Парубій зазначив, якщо кількість цих заяв відняти від 302, то виходить більше ніж 226 народних депутатів.

За його словами, це підтверджує наявність коаліції на момент виходу з неї фракції Народного фронту.

Нагадаємо, Конституційний суд 11 червня розпочав розгляд питання розпуску парламенту.