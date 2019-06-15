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Факты / Украина / Политика

Украина заставит РФ выполнить решение Морского трибунала – Зеркаль

До 25 июня 2019 РФ должна отчитаться о выполнении решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков и кораблей, и Украина имеет план, как заставить РФ выполнить это решение.

Украина заставит РФ выполнить решение Морского трибунала – Зеркаль

Заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заверила, что в Украины есть план как заставить России выполнить решение Морского трибунала.

– Мы работаем над реализацией именно приказа Международного морского трибунал относительно наших моряков. И я думаю, что в ближайшем будущем вы увидите, как мы его будем реализовывать на площадках ООН, – отметила Зеркаль.

МИД уже направило обращение в России с вопросом о том, когда Украина может забрать моряков и корабли.

Читайте: РФ должна освободить украинских моряков и отчитаться трибуналу – Зеркаль

– Ответа нет. 25 июня они должны предоставить отчет о том, как они выполнили этот приказ, а дальше у нас уже есть план, как обеспечить дальнейшее давление для того, чтобы они выполнили этот приказ.

Но пока я об этом говорить не буду, – сказала замминистра.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что НАТО призывает Россию выполнить требования Международного трибунала.

Источник: Укринформ

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