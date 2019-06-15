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Факти / Україна / Політика

Україна змусить РФ виконати рішення Морського трибуналу – Зеркаль

До 25 червня 2019 року РФ має прозвітувати про виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків та кораблів, і Україна має план, як змусити РФ виконати це рішення.

Україна змусить РФ виконати рішення Морського трибуналу – Зеркаль

Заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль запевнила, що в України є план як змусити Росії виконати рішення Морського трибуналу.

– Ми працюємо над реалізацією саме наказу Міжнародного морського трибуналу щодо наших моряків. І я думаю, що в найближчому майбутньому ви побачите, як ми його будемо реалізовувати на майданчиках ООН, – наголосила Зеркаль.

МЗС уже скерувало звернення до Росії з питанням про те, коли Україна може забрати моряків і кораблі.

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– Відповіді немає. 25 червня вони мають подати звіт про те, як вони виконали цей наказ, а далі у нас уже є план, як забезпечити подальший тиск для того, щоб вони виконали цей наказ.

Але поки що я про це говорити не буду, – сказала заступник міністра.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що НАТО закликає Росію виконати вимоги Міжнародного трибуналу.

Джерело: Укрінформ

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