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Факты / Украина / Общество

Загрязнение воздуха в Киеве превышает нормы

Жара в Киеве способствует накоплению и удержанию в воздухе вредных примесей.

Забруднення повітря у Києві

С 8 июня в столице наблюдаются метеоусловия, способствующие концентрации опасных примесей в приземном слое воздуха.

В частности, 12-13 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно пять-шесть среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: улицы Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

Читайте: Жара в Украине: как спастись от теплового удара

Жара, поле повышенного давления, слабый ветер, приземные инверсии и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в Киеве до 18 июня.

Диоксид натрия – ядовитый газ, который раздражает дыхательные пути и может вызвать отек легких.

Загрязнение воздуха в Киеве

Ранее Факты ICTV писали, когда в Украине спадет жара.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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