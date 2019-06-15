Жара в Киеве способствует накоплению и удержанию в воздухе вредных примесей.

С 8 июня в столице наблюдаются метеоусловия, способствующие концентрации опасных примесей в приземном слое воздуха.

В частности, 12-13 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно пять-шесть среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: улицы Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

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Жара, поле повышенного давления, слабый ветер, приземные инверсии и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в Киеве до 18 июня.

Диоксид натрия – ядовитый газ, который раздражает дыхательные пути и может вызвать отек легких.

Загрязнение воздуха в Киеве



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