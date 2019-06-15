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Факти / Україна / Суспільство

Забруднення повітря у Києві перевищує норми

Спека у Києві сприяє накопиченню та утриманню у повітрі шкідливих домішок.

Забруднення повітря у Києві

З 8 червня у столиці спостерігаються метеоумови, що сприяють концентрації небезпечних домішок у приземному шарі повітря.

Зокрема, 12-13 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно п’ять-шість середньодобових гранично-допустимих концентрацій в районах: вулиці Скляренка, Оболонського  проспекту,  Бессарабської та Деміївської площ.

Читайте: Спека в Україні: як врятуватися від теплового удару

Спека, поле підвищенного тиску, слабкий вітер, приземні інверсії та рівень забруднення (тенденція до  подальшого зростання) утримаються у Києві до 18 червня.

Діоксид натрію – отруйний газ, який подразнює дихальні шляхи і може викликати набряк легенів.

Забруднення повітря у Києві

Раніше Факти ICTV писали, коли в Україні спаде спека.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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