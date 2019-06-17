Накануне заседания Трехсторонней контактной группы российские боевики распространяют фейковые новости о подготовке украинскими войсками провокационных обстрелов.

Российская оккупационная администрация ОРДЛО и представители российских оккупационных войск публикуют фейковые новости о подготовке украинскими войсками провокационных обстрелов собственных позиций и мирных населенных пунктов.

Кроме того, за последнюю неделю состоялась эскалация применения врагом видов вооружений запрещенных Минскими соглашениями.

Читайте: Дорожную карту по Донбассу согласуют в рамках нормандского формата

К слову, в ООС также опровергли информацию о входе ВСУ в Донецк. Цель этого информационного вброса направлена ​​на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины и первых лиц государства.

Напомним, очередное заседание ТКГ по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях запланировано на 19 июня.

Ранее ТКГ договорилась разработать новый механизм перемирия на Донбассе.

Источник: ООС