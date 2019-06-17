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Факти / Україна

Напередодні засідання ТКГ бойовики запустили хвилю поширення фейків

Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи російські бойовики поширюють фейкові новини про підготовку українськими військами провокативних обстрілів.

Напередодні засідання ТКГ бойовики запустили хвилю поширення фейків

Російська окупаційна адміністрація ОРДЛО та представники російських окупаційних підрозділів публікують фейкові новини про підготовку українськими військами провокативних обстрілів власних позицій та мирних населених пунктів.

Крім того, за останній тиждень відбулась ескалація застосування ворогом видів озброєнь заборонених Мінськими угодами.

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До слова, в ООС також спростували інформацію про вхід ЗСУ в Донецьк. Мета цього інформаційного вкиду спрямована на дискредитацію підрозділів Збройних Сил України та перших осіб держави.

Нагадаємо, чергове засідання ТКГ з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях заплановане на 19 червня.

Раніше ТКГ домовилася розробити новий механізм перемир’я на Донбасі.

Джерело: ООС

Фото: Dreamstime

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