PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Штаб ООС опроверг информацию о входе ВСУ в Донецк

Штаб операции Объединенных сил опроверг информацию о занятии украинскими подразделениями позиций на территории Донецка.

Штаб ООС опроверг информацию о входе ВСУ в Донецк

В штабе ООС опровергли информацию о входе украинских войск в оккупированный Донецк.

Так, в сети распространяют фейк о якобы занятии позиций подразделением ДУК Правый сектор и военнослужащими отдельной механизированной бригады им. Короля Данила непосредственно на территории города Донецка.

В штабе отмечают что эта информация не соответствует действительности. Для создания этого сообщения было использовано недостоверную информацию, привлечено личные данные лиц, которые ранее были бойцами добровольческих подразделений, но сейчас проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

Читайте: Обострение на Донбассе: 30 обстрелов, двое военных ранены

По мнению военнослужащих, таким образом боевики пытаются дискредитировать подразделения ВСУ и украинскую власть.

Ранее Факты ICTV писали о том, что накануне заседания ТКГ боевики запустили волну распространения фейков.

Источник: ООС

Фото: ООС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Накануне заседания ТКГ боевики запустили волну распространения фейков
Как проголосовать в зоне ООС на парламентских выборах
Обострение на Донбассе: 30 обстрелов, двое военных ранены
Дело украинца Маркива: Италия требует несколько миллионов евро компенсации
Команды не стрелять не было: Хомчак о “запрете на ответный огонь” в зоне ООС
Обострение на Донбассе: боевики применили танки, один военный ранен
На пунктах пропуска ООС застряли более 200 автомобилей
Чтобы родители не прятались от снарядов! История трех украинских воинов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка