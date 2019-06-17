Штаб операции Объединенных сил опроверг информацию о занятии украинскими подразделениями позиций на территории Донецка.

В штабе ООС опровергли информацию о входе украинских войск в оккупированный Донецк.

Так, в сети распространяют фейк о якобы занятии позиций подразделением ДУК Правый сектор и военнослужащими отдельной механизированной бригады им. Короля Данила непосредственно на территории города Донецка.

В штабе отмечают что эта информация не соответствует действительности. Для создания этого сообщения было использовано недостоверную информацию, привлечено личные данные лиц, которые ранее были бойцами добровольческих подразделений, но сейчас проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

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По мнению военнослужащих, таким образом боевики пытаются дискредитировать подразделения ВСУ и украинскую власть.

Ранее Факты ICTV писали о том, что накануне заседания ТКГ боевики запустили волну распространения фейков.

Источник: ООС

Фото: ООС