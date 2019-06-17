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Факти / Україна

Штаб ООС спростував інформацію про вхід ЗСУ в Донецьк

Штаб операції Об’єднаних сил спростував інформацію про зайняття українськими підрозділами позицій на території Донецька.

Штаб ООС спростував інформацію про вхід ЗСУ в Донецьк

У штабі ООС спростували інформацію про вхід українських військ в окупований Донецьк.

Так, у мережі поширюють фейк про нібито заняття позицій підрозділом ДУК Правий сектор та військовослужбовцями окремої механізованої бригади ім. Короля Данила безпосередньо на території міста Донецька.

У штабі зазначають що ця інформація не відповідає дійсності. Для створення цього повідомлення було використано недостовірну інформацію, залучено особисті дані осіб, які раніше були бійцями добровольчих підрозділів, але наразі проходять службу у лавах Збройних Сил України.

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На думку військовослужбовців, таким чином бойовики намагаються дискредитувати підрозділи ЗСУ та українську владу.

Раніше Факти ICTV писали про те, що напередодні засідання ТКГ бойовики запустили хвилю поширення фейків.

Джерело: ООС

Фото: ООС

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