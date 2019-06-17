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Факты / Украина

Обострение на Донбассе: 30 обстрелов, двое военных ранены

В зоне боевых действий в Донбассе боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня.

Обострение на Донбассе: 30 обстрелов, двое военных ранены

В зоне проведения ООС боевики 30 раз обстреляли украинские позиции. Из них два раза – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Вследствие обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Во время атаки боевики также применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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К слову, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было осуществлено 23 обстрелы позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции обстреливали 7 раз.

Ранее Факты ICTV писали о масштабных учениях танкистов в зоне ООС.

Источник: ООС

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