В зоне боевых действий в Донбассе боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня.
В зоне проведения ООС боевики 30 раз обстреляли украинские позиции. Из них два раза – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.
Вследствие обстрелов двое украинских военных получили ранения.
Во время атаки боевики также применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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К слову, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было осуществлено 23 обстрелы позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции обстреливали 7 раз.
Ранее Факты ICTV писали о масштабных учениях танкистов в зоне ООС.
Источник: ООС