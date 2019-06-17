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Факты / Украина

Все сделано по закону – Зеленский о роспуске Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский считает, что решение о роспуске Верховной Рады было законным.

Володимир Зеленський

Во время общения с журналистами президент Владимир Зеленский заявил, что считает решение о роспуске Верховной Рады законным.

Глава государства надеется, что решение Конституционного суда будет однозначным, поскольку все делалось по закону.

– Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Я даже и не думаю, что будет другое решение, – сказал Зеленский.

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Президент добавил, что еще рано говорить о том, что он будет делать в случае, если указ о роспуске Верховной Рады признают неконституционным.

К слову, спикер Верховной Рады Андрей Парубий передал в Конституционный суд документы о численности коалиции.

Источник: Интерфакс-Украина

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