PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Все зроблено за законом – Зеленський про розпуск Верховної Ради

Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення про розпуск Верховної Ради було законним.

Володимир Зеленський

Під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський заявив, що вважає рішення про розпуск Верховної Ради законним.

Глава держави сподівається, що рішення Конституційного суду буде однозначним, оскільки все робилося за законом.

– Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства, і думаю, що таке рішення і буде. Я навіть і не думаю, що буде інше рішення, – сказав Зеленський.

Читайте: Виконаємо будь-яке рішення Конституційного суду – Вакарчук про розпуск Ради

Президент додав, що іще зарано говорити про те, що він робитиме у випадку, якщо указ про розпуск Верховної Ради визнають неконституційним.

До слова, спікер Верховної Ради Андрій Парубій передав до Конституційного суду документи про чисельність коаліції.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський: Україна не готова до переговорів з бойовиками
Зустріч у Нормандському форматі підготують найближчим часом – Зеленський
Зеленський: Росія має звільнити українських моряків
Зеленський і Меркель можуть обговорити Північний потік-2
Як проголосувати у зоні ООС на парламентських виборах
Голова АП підтвердив намір перенести Адміністрацію з Банкової
Путін займає вичікувальну позицію щодо Зеленського – Пєсков
Президент звільнив посла України у Швеції
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка