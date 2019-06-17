Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення про розпуск Верховної Ради було законним.
Під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський заявив, що вважає рішення про розпуск Верховної Ради законним.
Глава держави сподівається, що рішення Конституційного суду буде однозначним, оскільки все робилося за законом.
– Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства, і думаю, що таке рішення і буде. Я навіть і не думаю, що буде інше рішення, – сказав Зеленський.
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Президент додав, що іще зарано говорити про те, що він робитиме у випадку, якщо указ про розпуск Верховної Ради визнають неконституційним.
До слова, спікер Верховної Ради Андрій Парубій передав до Конституційного суду документи про чисельність коаліції.