Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення про розпуск Верховної Ради було законним.

Під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський заявив, що вважає рішення про розпуск Верховної Ради законним.

Глава держави сподівається, що рішення Конституційного суду буде однозначним, оскільки все робилося за законом.

– Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства, і думаю, що таке рішення і буде. Я навіть і не думаю, що буде інше рішення, – сказав Зеленський.

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Президент додав, що іще зарано говорити про те, що він робитиме у випадку, якщо указ про розпуск Верховної Ради визнають неконституційним.

До слова, спікер Верховної Ради Андрій Парубій передав до Конституційного суду документи про чисельність коаліції.