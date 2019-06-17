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Факти / Україна

Загострення на Донбасі: 30 обстрілів, двоє військових поранено

У зоні бойових дій на Донбасі бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню.

Загострення на Донбасі: 30 обстрілів, двоє військових поранено

У зоні проведення ООС бойовики 30 разів обстріляли українські позиції. З них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

Під час атаки бойовики також застосовували озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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До слова, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід було здійснено 23 обстріли позицій Об’єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ позиції обстрілювали 7 разів.

Раніше Факти ICTV писали про масштабні навчання танкістів у зоні ООС.

Джерело: ООС

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