У зоні бойових дій на Донбасі бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню.

У зоні проведення ООС бойовики 30 разів обстріляли українські позиції. З них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

Під час атаки бойовики також застосовували озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Читайте: Війна на Донбасі: 5 причин, чому Росія не збирається миритися

До слова, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід було здійснено 23 обстріли позицій Об’єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ позиції обстрілювали 7 разів.

Раніше Факти ICTV писали про масштабні навчання танкістів у зоні ООС.

Джерело: ООС