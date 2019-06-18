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Факты / Украина / Политика

Гройсман – Разумкову: Вы станете точно на те же грабли

Владимир Гройсман считает, что нужно внести изменения в систему районной и областной власти.

Гройсман – Разумкову: Вы станете точно на те же грабли

Премьер-министр и и лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман считает, что нужно изменить систему районной и областной власти в Украине.

Об этом он заявил в эфире Свободы слова на ICTV, отвечая на вопрос лидера партии Слуга народа Дмитрия Разумкова о том, почему неэффективно работают главы районных и государственных администраций.

– Я думаю, что вы станете точно на те же грабли. Вы будете сейчас подавать в администрации новых людей. Я хочу посмотреть, через сколько времени общины будут выть от этих глав администраций.

Я хочу подчеркнуть, что здесь не вопрос кто и кого назначил, здесь вопрос изменения системы. Эти подходы должны быть новыми и эффективными. И передать власть не президенту, не премьер-министру, а передать людям, которые выберут свои исполкомы, и на уровне районов, и на уровне областей.

Читайте: Список Слуги Народа после постпраймериза сократится – Разумков

Премьер подчеркнул, что такие изменения потребуют изменений в Конституцию Украины.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.

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