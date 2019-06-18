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Факты / Украина / Политика

Список Слуги Народа после постпраймериза сократится – Разумков

Результаты постпраймериза партии Слуга народа укажут, кого из кандидатов нужно будет исключить из списка политсилы, заявил Дмитрий Разумков.

Список Слуги Народа после постпраймериза сократится – Разумков

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков объяснил, как будут влиять лайки и дислайки во время процедуры постпраймериза, которую запустила политсила перед внеочередными выборами в парламент.

– Лайки и дислайки будут выступать в качестве определенного аргумента в случае, если будет негативный фактаж к тем или иным кандидатам.

На сегодняшний момент мы столкнулись еще с тем, что видим, что происходит накрутка по дислайкам. Это спланированная акция против многих из кандидатов в списке партии.

Также Разумков заявил, что список Слуги народа после постпраймериза сократится.

– Если на сьезде будет определено, что эти люди не достойны представлять партию, они будут исключены из списка.

Читайте: Партия Слуга народа исключила из списка трех кандидатов

Кроме того, лидер политсилы заявил о планах партии подать законопроект об отзыве народного депутата.

Как сообщалось, партия Слуга народа запустила голосование за кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду.

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