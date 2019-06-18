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Факти / Україна / Політика

Гройсман – Разумкову: Ви станете точно на ті самі граблі

Володимир Гройсман вважає, що потрібно внести зміни у систему районної і обласної влади.

Гройсман – Разумкову: Ви станете точно на ті самі граблі

Прем’єр міністр і і лідер партії Українська стратегія Володимир Гройсман вважає, що потрібно змінити систему районної і обласної влади в Україні.

Про це він заявив в ефірі Свободи слова на ICTV, відповідаючи на запитання лідера партії Слуга народу Дмитра Разумкова про те, чому неефективно працюють глави районних і державних адміністрацій.

– Я думаю, що ви станете точно на ті самі граблі. Ви будете зараз подавати до адміністрацій нових людей. Я хочу подивитися, через скільки часу громади будуть вити від цих голів адміністрацій.

Я хочу наголосити на тому, що тут не питання хто і кого призначив, тут питання зміни системи. Ці підходи мають бути новими і ефективними. І передати владу не президенту, не прем’єр-міністру, а передати людям, які оберуть свої виконкоми, і на рівні районів, і на рівні областей.

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Прем’єр підкреслив, що такі зміни потребуватимуть змін до Конституції України.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.

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