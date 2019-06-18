Конституционный суд определяет только законность указа президента о роспуске Верховной Рады и не сможет остановить внеочередные выборы.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что Конституционный суд не сможет своим решением приостановить проведение внеочередных выборов в Верховную Раду.

По ее словам, Конституционный суд принимает решение только о конституционности указа про роспуск парламента.

Однако, в случае признания его неконституционным ЦИК придется проанализировать мотивы решения и определить, что делать дальше.

– Если они объявляют, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа, а значит – у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства, – сказала Слипачук.

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Она добавила, что процесс подготовки к выборам уже начался и его нельзя отложить.

Сейчас ЦИК находится на конечном этапе регистрации, которая заканчивается 20 июня.

К слову, у Конституционного суда есть время до 29 июня для того, чтобы принять решение о конституционности указа о роспуске Верховной Рады.

Фото: Татьяна Слипачук