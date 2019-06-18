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Факти / Україна

Конституційний суд не зможе зупинити вибори до Верховної Ради – голова ЦВК

Конституційний суд визначає лише законність указу президента про розпуск Верховної Ради і не зможе зупинити позачергові вибори.

Тетяна Сліпачук

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що Конституційний суд не зможе своїм рішення зупинити проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

За її словами, Конституційний суд вирішує лише конституційність указу про розпуск парламенту.

Проте, у випадку визнання його неконституційним ЦВК доведеться проаналізувати мотиви рішення і визначити, що робити далі.

– Якщо вони оголошують, що указ не відповідає Конституції, то це означає, що немає такого указу, це означає – я не маю жодних законних підстав витрачати державні кошти, – сказала Сліпачук.

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Вона додала, що процес підготовки до виборів уже розпочався і його не можна відкласти.

Наразі ЦВК знаходиться на кінцевому етапі реєстрації, яка закінчується 20 червня.

До слова, Конституційний суд має час до 29 червня для того, аби ухвалити рішення щодо конституційності указу про розпуск Верховної Ради.

Фото: Тетяна Сліпачук

Джерело: ВВС Україна

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