Какие партии будут участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Факты ICTV подготовили список партий на парламентских выборах 2019.

На выборы в парламент 2019 партии начали регистрироваться после старта избирательной кампании в Украине.

В Верховную Раду попробуют пройти как старожилы, вроде Европейской солидарности и Батькивщины, так и новосозданные партии, такие как Голос и Демократична сокира.

Список партий на выборы в Верховную Раду 2019:

Слуга народа

Лидер партии – Дмитрий Разумков.

Партия президента Украины Владимира Зеленского. Изначально после регистрации в 2017 году политсила называлась Партія рішучіх змін, но позднее название сменили на Слуга народа, которое позаимствовали у юмористического сериала.

Партия опубликовала полный список из 201 кандидата в депутаты в общегосударственном избирательном округе на выборах в Верховную Раду.

К слову, в партии Слуга народа заявили, что не собираются объединяться со старыми политическими силами.

Оппозиционная платформа – За життя

Лидер партии – Юрий Бойко.

Политсила была основана в 1999 году под названием Всеукраинское объединение Центр.

В ноябре 2018 года глава Оппозиционного блока Юрий Бойко и лидер партии За життя Вадим Рабинович подписали соглашение о сотрудничестве на выборах 2019.

На съезде 6 июня партия обнародовали список кандидатов, которые пойдут на досрочные парламентские выборы.

Читайте: Оппозиционная платформа – За життя обнародовала список кандидатов на выборы в Раду

Европейская солидарность

Лидер партии – Петр Порошенко.

До 24 мая 2019 года политсила носила название партия Блок Петра Порошенко Солидарность. Ее основал в 2000 году Петр Порошенко.

На прошлых выборах в Раду после объединения с партией Виталия Кличко БПП получил 136 мест (второе место).

Политсила была в составе коалиции Европейская Украина в парламенте VIII cозыва.

Список партии Европейская солидарность на выборах в Верховную Раду возглавит Петр Порошенко. Также известны имена первых 50 человек в списке.

Батькивщина

Лидер партии – Юлия Тимошенко.

Родилась партия в 1999 году, а с 2002-го ее члены уже были представлены в парламенте.

На прошлых выборах в Раду Батькивщина финишировала с результатом в 5,68% голосов избирателей. Тогда политсила решила сделать первым номером Надежду Савченко, которая на тот момент была в статусе политзаключенной и удерживалась в российской тюрьме (в 2016 году Савченко исключили из фракции). Тимошенко была вторым номером в партийном списке.

В этом году перед выборами Батькивщина обьединила усилия с партией Сергея Таруты Основа.

Всеукраинское объединение Батькивщина обнародовало список из 50 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Голос

Лидер партии – Святослав Вакарчук.

Новая партия была создана музыкантом Святославом Вакарчуком 16 мая 2019 года.

Лидер партии пообещал, что Голос не будет брать денег у олигархов, а финансировать политсилу будет прозрачный бизнес и простые украинцы.

Напомним, 8 июня партия Голос представила свою первую десятку, а 14 июня официальный подала документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах в Верховную Раду.

Радикальная партия

Лидер партии – Олег Ляшко

На съезде Радикальной партии 10 июня ее лидер Олег Ляшко представил 41 кандидата партийного списка.

В первой пятерке, кроме самого Ляшко, председатель комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, нардеп Андрей Лозовой, заместитель председателя Черновицкого областного совета Инга Маковецкая и нардеп от фракции Народный фронт Иван Савка.

Гражданская позиция

Лидер Патио – Анатолий Гриценко.

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко возглавил партию Гражданская позиция. 10 июня партия объявила первую пятерку списка.

Другие партии

Сила и честь;

Самопомощь;

Оппозиционный блок;

Свобода;

Украинская стратегия;

Аграрная партия Украины;

Доверяй делам;

Народный фронт;

УКРОП;

УДАР;

Демократична сокира.

Как известно, выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Факты ICTV писали, что такое партийные списки и по какому принципу они формируются.