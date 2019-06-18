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Факти / Україна

Нафтогаз збирається запропонувати Газпрому контракт на своп газу

Як запасний варіант Нафтогаз збирається запропонувати Газпрому контракт на своп газу.

Транзит газа

Виконавчий директор Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив, що російському Газпрому запропонують контракт на своп газу, якщо останній відмовиться від транзиту.

– Газпром передаватиме нам певний обсяг газу на кордоні Україна – РФ, а ми передаватимемо такий самий обсяг на кордоні Україна – ЄС, – повідомив Вітренко.

Підтверджувати передачу газу будуть суміжні оператори з Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

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Виконавчий директор Нафтогазу вважає, що контракт на своп потрібно укладати згідно зі шведським правом і заздалегідь узгодити оплату за транзит (маржу).

Її вартість планують розрахувати відповідно до європейського тарифного кодексу. Контракт на своп хочуть укласти на 10 років, а обсяг транзиту газу повинен становити не менше 60 млрд кубометрів на рік.

До слова, Нафтогаз України готовий розглянути пропозиції щодо мирової угоди від Газпрому, однак від російської сторони такі ініціативи не надходили.

Джерело: Юрій Вітренко

Фото: Dreamstime

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