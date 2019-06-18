Политическая партия Слуга народа запустила голосование за кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду.
Партия Слуга народа запустила на сайте политсилы процедуру постпраймеризу. Теперь каждый может проголосовать за кандидата на выборы в Раду – поставить лайк или дизлайк. Для этого необходимо авторизоваться через социальную сеть Facebook или электронную почту.
Под каждым кандидатом есть его биография, где украинцы могут ознакомиться с профессиональными достижениями. Всего в опубликованном списке насчитывается 201 кандидат.
Таким образом, в команде политсилы собираются отсеять недостойных кандидатов.
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В первую пятерку лидеров сейчас входят:
- глава партии Дмитрий Разумков;
- представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук;
- спортсмен Жан Беленюк;
- преподаватель Ирина Венедиктова;
- советник Владимира Зеленского Михаил Федоров.
К слову, в партии Слуга народа заявили, что не собираются объединяться со старыми политическими силами.