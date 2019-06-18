Политическая партия Слуга народа запустила голосование за кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Партия Слуга народа запустила на сайте политсилы процедуру постпраймеризу. Теперь каждый может проголосовать за кандидата на выборы в Раду – поставить лайк или дизлайк. Для этого необходимо авторизоваться через социальную сеть Facebook или электронную почту.

Под каждым кандидатом есть его биография, где украинцы могут ознакомиться с профессиональными достижениями. Всего в опубликованном списке насчитывается 201 кандидат.

Таким образом, в команде политсилы собираются отсеять недостойных кандидатов.

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В первую пятерку лидеров сейчас входят:

глава партии Дмитрий Разумков;

представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук;

спортсмен Жан Беленюк;

преподаватель Ирина Венедиктова;

советник Владимира Зеленского Михаил Федоров.

К слову, в партии Слуга народа заявили, что не собираются объединяться со старыми политическими силами.