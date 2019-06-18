PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Слуга народа запустила постпраймериз: кто лидер симпатий

Политическая партия Слуга народа запустила голосование за кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду.

слуга народа

Партия Слуга народа запустила на сайте политсилы процедуру постпраймеризу. Теперь каждый может проголосовать за кандидата на выборы в Раду – поставить лайк или дизлайк. Для этого необходимо авторизоваться через социальную сеть Facebook или электронную почту.

Под каждым кандидатом есть его биография, где украинцы могут ознакомиться с профессиональными достижениями. Всего в опубликованном списке насчитывается 201 кандидат.

Таким образом, в команде политсилы собираются отсеять недостойных кандидатов.

Читайте: Партия Слуга народа исключила из списка трех кандидатов

В первую пятерку лидеров сейчас входят:

  • глава партии Дмитрий Разумков;
  • представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук;
  • спортсмен Жан Беленюк;
  • преподаватель Ирина Венедиктова;
  • советник Владимира Зеленского Михаил Федоров.

К слову, в партии Слуга народа заявили, что не собираются объединяться со старыми политическими силами.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Что такое партийные списки и как они формируются
Для смены места голосования теперь нужен только паспорт
Как голосовать на выборах не по месту прописки
Выборы в Верховную Раду 2019: что нужно знать избирателю
Когда в Украине парламентские выборы
Вилкул призвал Оппозиционную платформу – За життя согласовать кандидатуры мажоритарщиков
Партия Голос подала документы в ЦИК
Слуга народа не будет создавать союзы со старыми политсилами – Корниенко
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка