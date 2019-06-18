Політична партія Слуга народу запустила голосування за кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради.

Партія Слуга народу запустила на сайті політсили процедуру постпраймерізу. Тепер кожен може проголосувати за кандидата на вибори у Раду – поставити лайк або діслайк. Для цього необхідно авторизуватися через соціальну мережу Facebook або електронну пошту.

Під кожним кандидатом є його біографія, де можна ознайомитися з професійними досягненнями. Всього в опублікованому списку налічується 201 кандидат.

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Таким чином, у команді політсили збираються відсіяти недостойних кандидатів.

У першу п’ятірку лідерів зараз входять:

глава партії Дмитро Разумков;

представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук;

спортсмен Жан Беленюк;

викладач Ірина Венедиктова;

радник Володимира Зеленського Михайло Федоров.

До речі, у партії Слуга народу заявили, що не збираються об’єднуватися зі старими політичними силами.