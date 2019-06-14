В партии Слуга народа заявили, что не собираются объединяться со старыми политическими силами.

Руководитель штаба партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что у политической силы нет желания создавать союз со старыми партиями.

По его словам, партия Голос имеет нечто общее со Слугой народа и они даже пересекаются в Киеве и на Западе Украины.

Корниенко добавил, что возможность создания коалиции между указанными партиями еще нужно обсуждать.

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Партия Слуга народа также не считает партию Голос своим конкурентом, поскольку они выступают “за одно и то же”.

К слову, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия Слуга народа готова к однопартийному большинству в парламенте.