Результати постпраймерізу партії Слуга народу вкажуть, кого з кандидатів потрібно буде виключити зі списку політсили, заявив Дмитро Разумков.

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков пояснив, як впливатимуть лайки та дислайки під час процедури постпраймерізу, яку запустила політсила перед позачерговими виборами до парламенту.

– Лайки і дислайки виступатимуть в якості певного аргументу в разі, якщо буде негативний фактаж до тих чи інших кандидатів. На сьогоднішній момент ми зіткнулися ще з тим, що бачимо, що відбувається накрутка за діслайками. Це спланована акція проти багатьох із кандидатів у списку партії.

Також Разумков заявив, що список Слуги народу після постпраймерізу скоротиться.

– Якщо на з’їзді буде визначено, що ці люди не гідні представляти партію, вони будуть виключені зі списку.

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Крім того, лідер політсили заявив про плани партії подати законопроект про відкликання народного депутата.

Як повідомлялося, партія Слуга народу запустила голосування за кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради.