Посол Уильям Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине.

Уильям Тейлор назначен временно поверенным в делах США в Украине. Посол должен принести в команду американского посольства богатый дипломатический опыт в этот важный момент в отношениях между Украиной и США.

– Посольство США в Киеве рады приветствовать посла Уильяма Тейлора в Украине в качестве временного поверенного в делах. Он будет руководить нашей командой в этот период исторических выборов и переходного периода, – говорится в сообщении ведомства.

Тейлор уже работал послом США в Украине в 2006-2009 годах и был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока.

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Перед последним назначением он работал исполнительным вице-президентом Института мира США.

– Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, а также с другими украинскими чиновниками и политическими силами. Мы будем работать над поддержкой крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом, – сказал Тейлор.

Посол добавил, что США остаются глубоко преданные успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины.

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Источник: Посольство Украины в США

Фото: Посольство Украины в США