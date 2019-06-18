Посол Вільям Тейлор повернувся до України як тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні.

Вільям Тейлор призначений тимчасово повіреним у справах США в Україні. Посол має принести в команду американського посольства багатий дипломатичний досвід у цей важливий момент у відносинах між Україною та США.

– Посольство США в Києві вітає посла Вільяма Тейлора, який повернувся в Україну як тимчасовий повірений у справах США. Він буде керувати нашою командою під час історичних виборів і перехідного періоду, – йдеться в повідомленні.

Тейлор уже працював послом США в Україні у 2006-2009 роках і був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу.

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Перед останнім призначенням він працював виконавчим віце-президентом Інституту миру США.

– Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити команду посольства США у розбудові міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, а також з іншими українськими посадовцями та політичними силами. Ми працюватимемо над підтримкою міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом, – сказав Тейлор.

Посол додав, що США залишаються глибоко віддані успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ВМС отримають ще 4 патрульні катери Island від США.

Джерело: посольство США в Україні

Фото: посольство США в Україні