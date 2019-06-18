Президент Украины Владимир Зеленский считает ужесточение санкций против России единственным рычагом для освобождения оккупированных Крыма и Донбасса.

Владимир Зеленский отметил, что только через усиленин санкций, то есть дипломатическим путем, возможно освобождение оккупированных территорий и восстановление территориальной целостности Украины.

– Если этот инструмент не работает, тогда механизм должен быть расширен, – сказал глава государства.

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Вместе с тем президент отметил, что “ни суверенитет, ни территория, ни судьба украинского народа не станут переговорной монетой в любом мирном соглашении”.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что во время возможной встречи с Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и Крыма.

А ближайшее время советники стран-членов Нормандского формата встретятся для подготовки переговоров.

Источник: BILD