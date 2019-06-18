PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Встреча на уровне советников стран нормандской четверки запланирована на июль

Первая рабочая встреча в Нормандском формате на уровне внешнеполитических советников стран нормандской четверки запланирована на июль.

Встреча на уровне советников стран нормандской четверки запланирована на июль

Переговоры в нормандском формате с участием Украины, Германии, Франции и России для урегулирования ситуации на востоке Украины состоятся в июле.

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель отметил, что желает, чтобы эта встреча состоялась как можно быстрее.

Читайте: Встреча Зеленского и Меркель: санкции останутся, пока РФ не вернет Крым

Ангела Меркель заверила, что Германия и Франция готовы к такой встрече.

Она также добавила, что 12 июля состоится встреча советников в Минском формате.

Ранее Факты ICTV писали о том, что встречу в Нормандском формате подготовят в ближайшее время.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На этой неделе Рада может рассмотреть поправки в Избирательный кодекс и уволить силовиков
Меркель стало плохо перед встречей с Зеленским – канцлер объяснила причину
Зеленский за обмен удерживаемых в ОРДЛО “хотя бы 10 на 10”
Встреча Зеленского и Меркель: санкции останутся, пока РФ не вернет Крым
Северный поток-2 и транзит газа: Зеленский озвучил Меркель позицию Украины
Путин найдет правильные фразы – ответ Кремля на заявление Зеленского
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Меркель
Зеленский видит освобождение Крыма и Донбасса через усиление санкций против РФ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка