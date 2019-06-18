Первая рабочая встреча в Нормандском формате на уровне внешнеполитических советников стран нормандской четверки запланирована на июль.

Переговоры в нормандском формате с участием Украины, Германии, Франции и России для урегулирования ситуации на востоке Украины состоятся в июле.

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель отметил, что желает, чтобы эта встреча состоялась как можно быстрее.

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Ангела Меркель заверила, что Германия и Франция готовы к такой встрече.

Она также добавила, что 12 июля состоится встреча советников в Минском формате.

Ранее Факты ICTV писали о том, что встречу в Нормандском формате подготовят в ближайшее время.