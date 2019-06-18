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Факти / Україна / Політика

Зустріч на рівні радників країн нормандської четвірки запланована на липень

Перша робоча зустріч у Нормандському форматі на рівні зовнішньополітичних радників країн нормандської четвірки запланована на липень.

Зустріч на рівні радників країн нормандської четвірки запланована на липень

Переговори у Нормандському форматі за участі України, Німеччини, Франції та Росії для врегулювання ситуації на сході України відбудуться в липні.

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель зазначив, що бажає, аби ця зустріч відбулася якнайшвидше.

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Ангела Меркель запевнила, що Німеччина та Франція готові до такої зустрічі.

Вона також додала, що 12 липня відбудеться зустріч радників в Мінському форматі.

Раніше Факти ICTV писали проте, що зустріч у Нормандському форматі підготують найближчим часом.

Фото: Dreamstime

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