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Факты / Украина / Политика

Встречу в Нормандском формате подготовят в ближайшее время – Зеленский

В ближайшее время советники стран-членов Нормандского формата встретятся для подготовки переговоров.

Нормандський формат

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что скоро начнется подготовка к встрече лидеров стран-членов Нормандского формата.

– Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом, – сказал президент.

Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что готов провести встречу в Нормандском формате после того, как увидят определенные жесты, которые подтвердят обязательства достичь мира на Донбассе.

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Он добавил, что поддерживает шаги, которые способствуют завершению войны на Донбассе.

К слову, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова ко встрече в Нормандском формате.

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