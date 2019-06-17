В ближайшее время советники стран-членов Нормандского формата встретятся для подготовки переговоров.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что скоро начнется подготовка к встрече лидеров стран-членов Нормандского формата.

– Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом, – сказал президент.

Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что готов провести встречу в Нормандском формате после того, как увидят определенные жесты, которые подтвердят обязательства достичь мира на Донбассе.

Читайте: Зеленский: Россия должна освободить украинских моряков

Он добавил, что поддерживает шаги, которые способствуют завершению войны на Донбассе.

К слову, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова ко встрече в Нормандском формате.