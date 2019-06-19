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Факты / Украина

Госавиаслужба восстановила сертификат YanAir

В Госавиаслужбе приняли решение восстановить сертификат компании YanAir после устранения замечаний.

YanAir

После того как авиакомпания YanAir устранила критические замечания в своей работе, Госавиаслужба приняла решение о восстановлении ее сертификата.

– После устранения критических замечаний комиссия Госавиаслужбы приняла решение восстановить сертификат авиакомпании YanAir, – сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он также добавил, что 18 июня рейс Киев-Батуми состоялся с задержкой, из-за чего пассажиры блокировали вход в терминал F в аэропорту Борисполь.

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Терминал разблокировали около 22.00, когда объявили регистрацию на указанный рейс.

По словам Омеляна, Госавиаслужба будет принимать меры в отношении компаний, которые выполняют полеты с задержкой.

Напомним, 6 июня Госавиаслужба приняла решение приостановить действие сертификата авиакомпании YanAir.

Источник: Владимир Омелян

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