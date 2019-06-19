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Факти / Україна

Державіаслужба відновила сертифікат YanAir

В Державіаслужбі ухвалили рішення про відновлення сертифіката компанії YanAir після усунення зауважень.

YanAir

Після того як авіакомпанія YanAir усунула критичні зауваження у своїй роботі, Державіаслужба ухвалила рішення про відновлення її сертифіката.

– Після усунення критичних зауважень комісія Державіаслужби ухвалила рішення поновити сертифікат авіакомпанії YanAir, – повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Він також додав, що 18 червня рейс Київ-Батумі відбувся з затримкою, через що пасажири блокували вхід в термінал F в аеропорту Бориспіль.

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Термінал розблокували близько 22.00, коли оголосили реєстрацію на вказаний рейс.

За словами Омеляна, Державіаслужба вживатиме заходи щодо компаній, які виконують польоти з затримкою.

Нагадаємо, 6 червня Державіаслужба ухвалила рішення про призупинення дії сертифіката авіакомпанії YanAir.

Джерело: Володимир Омелян

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