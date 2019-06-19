В Киеве погиб народный депутат Дмитрий Тымчук. Биографию нардепа читайте на Фактах ICTV.
Народный депутат Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года в городе Чита (Россия).
В Бердичеве после окончания школы он поступил в местный машиностроительный колледж. Там стал редактором стенгазеты. Для нее Дмитрий провел первое журналистское расследование. Это и определило его будущую профессию.
Высшее образование Тымчук получал во Львове. В 1995 году он получил диплом военного журналиста в высшем военно-политическом училище. Там ему присвоили звание лейтенанта. Следующие два года Тымчук провел в Вооруженных силах Украины.
В 1995-1997 годах проходил службу в войсках противовоздушной обороны.
В течение трех лет работал в пресс-службе Национальной гвардии.
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С начала российской агрессии стал координатором группы Информационное сопротивление. Занимался детальным освещением вторжения России в Украину и оккупации Крыма.
Главной целью ресурса было создание реальной картины событий в информационном пространстве и публикация фактов в противовес российской пропаганде.
С 2008 года был главным редактором интернет-издания Флот-2017, руководителем общественной организации Центр военно-политических исследований.
В качестве военного журналиста неоднократно бывал в горячих точках Ирака, Ливана, Косово.
В октябре 2014 года был избран народным депутатом Украины восьмого созыва от Народного фронта. Также был координатором военного совета политической партии.
С декабря 2014 года был членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
С 2017 года вышел в запас в звании подполковника Вооруженных сил Украины.
Ранее Факты ICTV писали о причине смерти Дмитрия Тымчука.
Фото: Народный фронт