В Киеве погиб народный депутат Дмитрий Тымчук. Биографию нардепа читайте на Фактах ICTV.

Народный депутат Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года в городе Чита (Россия).

В Бердичеве после окончания школы он поступил в местный машиностроительный колледж. Там стал редактором стенгазеты. Для нее Дмитрий провел первое журналистское расследование. Это и определило его будущую профессию.

Высшее образование Тымчук получал во Львове. В 1995 году он получил диплом военного журналиста в высшем военно-политическом училище. Там ему присвоили звание лейтенанта. Следующие два года Тымчук провел в Вооруженных силах Украины.

В 1995-1997 годах проходил службу в войсках противовоздушной обороны.

В течение трех лет работал в пресс-службе Национальной гвардии.

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С начала российской агрессии стал координатором группы Информационное сопротивление. Занимался детальным освещением вторжения России в Украину и оккупации Крыма.

Главной целью ресурса было создание реальной картины событий в информационном пространстве и публикация фактов в противовес российской пропаганде.

С 2008 года был главным редактором интернет-издания Флот-2017, руководителем общественной организации Центр военно-политических исследований.

В качестве военного журналиста неоднократно бывал в горячих точках Ирака, Ливана, Косово.

В октябре 2014 года был избран народным депутатом Украины восьмого созыва от Народного фронта. Также был координатором военного совета политической партии.

С декабря 2014 года был членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

С 2017 года вышел в запас в звании подполковника Вооруженных сил Украины.

Ранее Факты ICTV писали о причине смерти Дмитрия Тымчука.

Фото: Народный фронт