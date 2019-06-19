У Києві загинув народний депутат Дмитро Тимчук. Біографію нардепа читайте на Фактах ICTV.

Народний депутат Дмитро Тимчук народився 27 червня 1972 у місті Чита (Росія).

В Бердичеві після закінчення школи він вступив у місцевий машинобудівний коледж. Там став редактором стінгазети. Для неї Дмитро провів перше журналістське розслідування. Це і визначило його майбутню професію.

Вищу освіту Тимчук здобував у Львові. У 1995 році він отримав диплом військового журналіста у вищому військово-політичному училищі. Там отримав звання лейтенанта. Наступні два роки Тимчук провів у Збройних силах України.

У 1995−1997 роках проходив службу у військах протиповітряної оборони.

Протягом трьох років працював у прес-службі Національної гвардії.

Читайте: У Києві загинув депутат Дмитро Тимчук

Від початку російської агресії став координатором групи Інформаційний спротив. Займався детальним висвітленням вторгнення Росії в Україну та окупації Криму.

Головною метою ресурсу було створення реальної картини подій в інформаційному просторі та публікація фактів напротивагу російській пропаганді.

З 2008 року був головним редактором інтернет-видання Флот-2017, керівником громадської організації Центр військово-політичних досліджень.

В ролі військового журналіста неодноразово бував у гарячих точках Іраку, Лівану, Косово.

У жовтні 2014 року був обраний народним депутатом України восьмого скликання від Народного фронту. Також був координатором військової ради політичної партії.

З грудня 2014 року був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

З 2017 року вийшов у запас у званні підполковника Збройних сил України.

Раніше Факти ICTV писали про причину смерті Дмитра Тимчука.

Фото: Народний фронт