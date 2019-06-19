Причиной смерти депутата и координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука стало огнестрельное ранение.

Причиной смерти Дмитрия Тымчука называют огнестрельное ранение, которое он получил во время того, как чистил наградное оружие.

– Час назад, у себя дома, во время чистке наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук, – заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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По словам Геращенко, жена Тымчука позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя.

– Пока приехала скорая помощь, Дмитрий уже умер, – добавил Геращенко.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве погиб Дмитрий Тымчук.