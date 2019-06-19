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Голос и Батькивщина поднялись в рейтинге – соцопрос

Социологическая группа Рейтинг обнародовала результаты опроса. Партия Слуга народа остается неизменным лидером электоральных предпочтений среди украинском.

Голос и Батькивщина поднялись в рейтинге – соцопрос

По данным Социологической группы рейтинг партий на парламентских выборах пока выглядит так:

Слугу народа готовы поддержать 47,1% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Также в тройке лидеров Оппозиционная платформа – За жизнь11,1% и партия Голос с показателем 8,1%.

Кроме этих политсил, проходной барьер преодолевают также партии Батькивщина с поддержкой в 7,3% и Европейская Солидарность5,0%.

  • Партию Сила и честь готовы поддержать 4,1% респондентов;
  • Гражданская позиция набирает – 2,2%;
  • Радикальную партию поддерживают – 2,1% избирателей;
  • Свобода на отметке – 2,1%;
  • Партия Украинская стратегия набирает всего – 1,9%;
  • Оппозиционный блок – 1,8%;
  • Самопомощь готовы поддержать 1,2% электората.

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Рейтинг других политических сил – менее 1%.

Сроки проведения исследования: 8-12 июня 2019. Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше путем личного формализованного интервью. Опрошено 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ЦИК зарегистрировала семь партий на выборы в Раду.

ИсточникРейтинг

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