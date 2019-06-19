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Голос і Батьківщина піднялися у рейтингу – соцопитування

Соціологічна група Рейтинг оприлюднила результати опитування. Партія Слуга народу залишається незмінним лідером електоральних вподобань серед українців.

Голос і Батьківщина піднялися у рейтингу – соцопитування

За даними Соціологічної групи рейтинг партій на парламентських виборах  наразі виглядає так:

Слугу народу готові підтримати 47,1% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Також у трійці лідерів Опозиційна платформа — За життя – 11,1% та партія Голос з показником 8,1%.

Крім цих політсил, прохідний бар’єр долають також партії Батьківщина  з підтримкою у 7,3% та Європейська Солідарність 5,0%.

  • Партію Сила і честь готові підтримати 4,1% респондентів;
  • Громадянська позиція набирає – 2,2%;
  • Радикальну партію підтримують – 2,1% виборців;
  • Свобода на позначці – 2,1%;
  • Партія Українська стратегія набирає всього – 1,9%;
  • Опозиційний блок – 1,8%;
  • Самопоміч готові підтримати – 1,2% електорату.

ЧитайтеКонституційний суд не зможе зупинити вибори до Верховної Ради – голова ЦВК

Рейтинг інших політичних сил – менше 1%.

Терміни проведення дослідження: 8-12 червня 2019. Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше шляхом особистого формалізованого інтерв’ю. Опитано 2 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ЦВК зареєструвала сім партій на вибори в Раду.

Джерело: Рейтинг 

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