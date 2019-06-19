С 1 января 2020 года областные государственные администрации (ОГА) и районные государственные администрации (РГА) сократят на 50%.

Кабмин на заседании 19 июня одобрил сокращение ОГА и РГА на 50% с 1 января 2020 года.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, сокращение не коснется Донецкой и Луганской областей, а также социальных служб местных администраций.

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Кабмин также инициировал законопроект, которым предлагается с 2020 года предоставить райцентрам и городам районного значения статус объединенных территориальных громад (ОТГ). Это позволит получать деньги не из районов, а напрямую.

К слову, ранее Гройсман рассказал, как нужно изменить систему районной и областной власти в Украине.

Источник: Volodymyr Groysman