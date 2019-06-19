З 1 січня 2020 року обласні державні адміністрації (ОДА) та районні державні адміністрації (РДА) скоротять на 50%.

Кабмін на засіданні 19 червня схвалив скорочення ОДА і РДА на 50% з 1 січня 2020 року.

За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, скорочення не торкнеться Донецької та Луганської областей, а також соціальних служб місцевих адміністрацій.

Читайте: Список партій на вибори до Верховної Ради 2019

Кабмін також ініціював законопроект, яким пропонується з 2020 року надати райцентрам і містам районного значення статус об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Це дозволить отримувати гроші не з районів, а безпосередньо.

До слова, раніше Гройсман розповів, як потрібно змінити систему районної та обласної влади в Україні.

Джерело: Volodymyr Groysman