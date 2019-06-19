СБУ объявила о подозрении троим гражданам РФ и одному украинцу в организации теракта, повлекшего катастрофу рейса MH17 на востоке Украины.

Из-за катастрофы MH17, которая случилась в июле 2014 году на востоке Украины, следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины объявили о подозрении в совершении преступления трем гражданам Российской Федерации и одному гражданину Украины.

Речь идет об Игоре Гиркине (Стрелкове), Сергее Дубинском, Олеге Пулатовом и гражданине Украины Леониде Харченко.

При этом Гиркин и Дубинский проходят как организаторы теракта, а Пулатов и Харченко как пособники.

Продолжается досудебное расследование.

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К слову, сегодня, 19 июня, этим четырем лицам также выдвинула подозрения прокуратура Нидерландов.