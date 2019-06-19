СБУ оголосила про підозру трьом громадянам РФ і одному українцю в організації теракту, що спричинив катастрофу рейсу MH17 на сході України.
Через катастрофу MH17, яка трапилася у липні 2014 року на сході України, слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України оголосили підозру у вчиненні злочину трьом громадянам Російської Федерації та одному громадянину України.
Мова йде про Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Олега Пулатова і громадянина України Леоніда Харченка.
При цьому Гіркін і Дубинський проходять як організатори теракту, а Пулатов і Харченко як пособники.
Триває досудове розслідування.
Читайте: Родичі пасажирів рейсу МН17 вийшли на протест під посольство РФ в Нідерландах
До слова, сьогодні, 19 червня, цим чотирьом особам також висунула підозри прокуратура Нідерландів.