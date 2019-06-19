PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Катастрофа MH17: СБУ оголосила підозру чотирьом фігурантам

СБУ оголосила про підозру трьом громадянам РФ і одному українцю в організації теракту, що спричинив катастрофу рейсу MH17 на сході України.

Катастрофа MH17: СБУ оголосила підозру чотирьом фігурантам

Через катастрофу MH17, яка трапилася у липні 2014 року на сході України, слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України оголосили підозру у вчиненні злочину трьом громадянам Російської Федерації та одному громадянину України.

Мова йде про Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Олега Пулатова і громадянина України Леоніда Харченка.

При цьому Гіркін і Дубинський проходять як організатори теракту, а Пулатов і Харченко як пособники.

Триває досудове розслідування.

Читайте: Родичі пасажирів рейсу МН17 вийшли на протест під посольство РФ в Нідерландах

До слова, сьогодні, 19 червня, цим чотирьом особам також висунула підозри прокуратура Нідерландів.

Джерело: СБУ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Визначено дату суду у Гаазі над підозрюваними у катастрофі MH17
У справі про катастрофу MH17 звинувачення оголосили чотирьом підозрюваним
Вбивство Гандзюк: СБУ проводить обшуки у Рищука
Катастрофа MH17: Bellingcat назвала імена ймовірних причетних (ДОКУМЕНТ)
Катастрофа MH17: журналісти назвали імена можливих підозрюваних
Зеркаль: чотирьом причетним до катастрофи MH17 оголосять підозру
Слідча група представить нову інформацію про катастрофу Boeing MH17 – дата
СБУ та ГПУ затримали екс-ватажка “ДНР” Романа Лягіна
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка