СБУ оголосила про підозру трьом громадянам РФ і одному українцю в організації теракту, що спричинив катастрофу рейсу MH17 на сході України.

Через катастрофу MH17, яка трапилася у липні 2014 року на сході України, слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України оголосили підозру у вчиненні злочину трьом громадянам Російської Федерації та одному громадянину України.

Мова йде про Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Олега Пулатова і громадянина України Леоніда Харченка.

При цьому Гіркін і Дубинський проходять як організатори теракту, а Пулатов і Харченко як пособники.

Триває досудове розслідування.

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До слова, сьогодні, 19 червня, цим чотирьом особам також висунула підозри прокуратура Нідерландів.