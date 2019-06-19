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Факты / Украина

В деле о катастрофе MH17 обвинения предъявили четырем подозреваемым

В деле о катастрофе Boeing MH17 на Донбассе в июле 2014 года обвинения в убийстве предъявили четырем подозреваемым. На них выдадут ордер на арест, и они будут объявлены в международный розыск.

Катастрофа MH17

Следствие назвало четырех подозреваемых в трагедии рейса МН17.

Среди них – россияне Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

На пресс-конференции Объединенной следственной группы заявили, что на четырех подозреваемых  будут выданы международные ордера на арест. Двое из них в настоящее время находятся в России.

Сейчас международные следователи ищут свидетелей, чтобы определить – кто принял решение об отправке на Донбас ЗРК Бук, которым сбили MH-17.

Они пока не знают, удастся ли предъявить обвинения тем, кто непосредственно запустил ракету в MH-17, и другим фигурантами дела, потому что не хватает информации.

Судебный процесс начнется 9 марта 2020 года.

Читайте: Катастрофа МН17 на Донбассе: новые факты указывают на вину России

Они есть также в списке людей, обнародованном группой Bellingcat, которые несут ответственность за доставку ЗРК Бук и катастрофу самолета.

Ранее заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что четырем людям, которые причастны к катастрофе Boeing MH17, объявят о подозрении после обнародования их имен Совместной следственной группой.

Источник: NOS

Фото: Getty Images

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