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Факты / Украина / Политика

Семья Дмитрия Тымчука: что известно о близких депутата

Дмитрий Тымчук депутат от Народного фронта погиб в результате огнестрельного ранения. С кем был женат и имел ли детей – читайте в материале Фактов ICTV.

Семья Дмитрия Тымчука: что известно о близких депутата

В Киеве нашли мертвым с огнестрельным ранением координатора группы Информационное сопротивление, депутата от Народного фронта Дмитрия Тымчука.

Предварительной версии следствия является то, что Тымчук застрелился во время чистки наградного оружия.

Дмитрий Тымчук женат. Жену зовут Анна. Детей у народного депутата нет.

Он военный эксперт и в 2014 году стал первым, кто информировал о событиях в Крыму и на Донбассе и начал противостоять российской пропаганде.

Напомним, утром 19 июня  погиб Дмитрий Тимчук.

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