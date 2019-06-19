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Факти / Україна

Причина смерті Дмитра Тимчука

Причиною смерті депутата і координатора групи Інформаційний спротив Дмитра Тимчука стало вогнепальне поранення.

Причина смерті Дмитра Тимчука

Причиною смерті Дмитра Тимчука називають вогнепальне поранення, яке він отримав під час чистки нагородної зброї.

– Годину тому, у себе вдома, під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельного поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук, – заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Читайте: Сім’я Дмитра Тимчука: що відомо про близьких депутата

За словами Геращенка,  дружина Тимчука подзвонила в лікарню і повідомила, що її чоловік чистив зброю і випадково поранив себе.

– Поки приїхала швидка допомога, Дмитро уже помер, – додав Геращенко.

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві загинув Дмитро Тимчук.

Фото: УНІАН

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