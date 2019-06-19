Сенат США провел слушания на тему Пять лет после Революции достоинства: прогресс Украины и враждебные действия России.

В Сенате США провели слушания на тему Пять лет после Революции достоинства: прогресс Украины и враждебные действия России, во время которых обсудили помощь Украине на ее евроатлантическом пути и в противостоянии России.

Во время слушаний выступали спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, американский дипломат Джон Хербст, представитель Heritage Foundation Джеймс Карафано и Алина Полякова из Brookings Institution.

Волкер заявил, что Россия стремится восстановить свою империю, но украинцы не хотят быть ее частью, поэтому РФ хочет осуществите задуманное военным путем.

– Россия хочет вернуть Украину через военный путь. Именно поэтому важно предоставить оружие Украине, чтобы она могла этому противостоять, – сказал Волкер.

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Он также считает, что США слишком поздно ввели санкции против России за захват украинских моряков в ноябре 2018 года.

Хербст добавил, что введение санкций вряд ли сможет остановить российскую агрессию в Украине, но благодаря им конфликт не обостряется.

Карафано же заявил, что Соединенные Штаты должны провести Украину через дверь в НАТО.

– Путин не сможет вести себя со страной, которая собирается вступить в НАТО, просто оккупируя ее территории, – сказал представитель Heritage Foundation.

К слову, США отправили в Украину гуманитарную помощь для медицинских учреждений военного и детского направлений.

Источник: Голос Америки