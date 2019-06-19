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Факти / Україна

США мають провести Україну в НАТО і надати їй зброю – слухання у Сенаті

Сенат США провів слухання на тему П’ять років після Революції гідності: прогрес України та ворожі дії Росії.

США мають провести Україну в НАТО і надати їй зброю – слухання у Сенаті

У Сенаті США провели слухання на тему П’ять років після Революції гідності: прогрес України та ворожі дії Росії, під час яких обговорили допомогу Україні на її євроатлантичному шляху та у протистоянні Росії.

Під час слухань виступали спецпредставник США з питань України Курт Волкер, американський дипломат Джон Гербст, представник Heritage Foundation Джеймс Карафано та Аліна Полякова з Brookings Institution.

Волкер заявив, що Росія прагне відбудувати свою імперію, але українці не хочуть бути її частиною, тому РФ хоче здійсните задумане військовим шляхом.

– Росія хоче повернути Україну через військовий шлях. Саме тому важливо надати зброю Україні, щоб вона могла цьому протистояти, – сказав Волкер.

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Він також вважає, що США занадто пізно ввели санкції проти Росії за захоплення українських моряків у листопаді 2018 року.

Гербст додав, що введення санкцій навряд чи зможе зупинити російську агресію в Україні, але завдяки їм конфлікт не загострюється.

Карафано ж заявив, що Сполучені Штати мають провести Україну через двері в НАТО.

– Путін не зможе поводитись з країною, яка збирається вступити в НАТО, просто окуповуючи її території, – сказав представник Heritage Foundation.

До слова, США відправили в Україну гуманітарну допомогу для медичних закладів військового і дитячого спрямувань.

Джерело: Голос Америки

Відео: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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