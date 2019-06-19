В Субботове (Черкасская область) нашли подземный склеп, где может быть захоронен Богдан Хмельницкий.

Под Ильинской церковью, которая находится в Субботове (Черкасская область) нашли подземный склеп, который может быть местом захоронения Богдана Хмельницкого и его сына.

– В родовой церкви-усыпальнице георадары зафиксировали старинный склеп. Специалисты предполагают, что это захоронение гетмана, которое искали более 300 лет, – говорится в сообщении.

Георадарное зондирование показало, что в центральной части церкви находится объект похожий на склеп.

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Ранее поисковая группа нашла в государственной научной архитектурно-строительной библиотеке имени Заболотного копию метрики Ильинской церкви, в которой говорится о том, что недалеко от церкви находится склеп Богдана Хмельницкого и его сына Тимоша.









В Черкасской области нашли вероятное захоронение Богдана Хмельницкого / 2 фотографии

К слову, на юге полуострова Пелопоннес нашли руины древнегреческого города Тенея.

Источник: Фонд Великий льох

Фото: Фонд Великий льох