У Суботові (Черкаська область) знайшли підземний склеп, де може бути похований Богдан Хмельницький.

Під Іллінською церквою, яка знаходиться у Суботові (Черкаська область) знайшли підземний склеп, який може бути місцем поховання Богдана Хмельницького і його сина.

– У родовій церкви-усипальниці георадари зафіксували старовинний склеп. Фахівці припускають, що це поховання гетьмана, яке шукали понад 300 років, – йдеться у повідомленні.

Георадарне зондування показало, що у центральній частині церкви знаходиться об’єкт схожий на склеп.

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Раніше пошукова група знайшла у державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені Заболотного копію метрики Іллінської церкви, в якій йдеться про те, що недалеко від церкви знаходиться склеп Богдана Хмельницького і його сина Тимоша.









У Черкаській області знайшли ймовірне поховання Богдана Хмельницького / 2 фотографии

До слова, на півдні півострова Пелопоннес знайшли руїни давньогрецького міста Тенея.

Джерело: Фонд Великий льох

Фото: Фонд Великий льох