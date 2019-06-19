У Суботові (Черкаська область) знайшли підземний склеп, де може бути похований Богдан Хмельницький.
Під Іллінською церквою, яка знаходиться у Суботові (Черкаська область) знайшли підземний склеп, який може бути місцем поховання Богдана Хмельницького і його сина.
– У родовій церкви-усипальниці георадари зафіксували старовинний склеп. Фахівці припускають, що це поховання гетьмана, яке шукали понад 300 років, – йдеться у повідомленні.
Георадарне зондування показало, що у центральній частині церкви знаходиться об’єкт схожий на склеп.
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Раніше пошукова група знайшла у державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені Заболотного копію метрики Іллінської церкви, в якій йдеться про те, що недалеко від церкви знаходиться склеп Богдана Хмельницького і його сина Тимоша.
До слова, на півдні півострова Пелопоннес знайшли руїни давньогрецького міста Тенея.
Джерело: Фонд Великий льох
Фото: Фонд Великий льох