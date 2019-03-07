Самую большую древнюю коллекцию Кобзарей в Киевской области показали по случаю Дня рождения Тараса Шевченко.
Открытие выставки в честь 205-летия со Дня рождения Тараса Шевченко прошло в Государственном архиве Киевской области.
На ней были представлены старинная коллекция Кобзарей, уникальные открытки, книга с записью даты рождения писателя и другие исторические документы, связанные с жизнью и творчеством Т.Шевченко.
Кроме того, гостям презентовали оригинал ревизской сказки крепостных помещиков Энгельгардтов с посемейным списком семьи Т.Г.Шевченко, где вписан двухлетний Тарас. Этот документ внесен в Государственный реестр национально-культурного достояния Украины.
Среди уникальных экспонатов выставки – вышитый портрет Шевченко и редкое цветное издание шевченковского календаря-еженедельника на 1964 год с затопленного села Тарасовичи Выше-Дубечанського района.
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Часть документов на выставке раскрывает страницы истории преследований и запретов, направленных против распространения произведений Кобзаря и известных деятелей украинского национального возрождения.
Организаторами проекта являются Киевская областная государственная администрация, Государственный архив Киевской области, Институт литературы им.Т.Г.Шевченко НАН Украины, Центральный государственный исторический архив Украины, Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины, Центральный государственный кинофотофоноархив Украины им.Пшеничного, Яготинский исторический музей, Вышгородский историко-культурный заповедник.
Ознакомиться с экспонатами, выставленными в архиве, можно до 29 марта.
К слову, одним из медиапартнеров выставки является Fakty.ICTV.ua.
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